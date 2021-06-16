حريق يلتهم عددا من حافلات نقل الركاب في المنطقة الصناعية جراء حرق نفايات

2021/06/16 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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التهم حريق كبير عددا من حافلات نقل الركاب في المنطقة الصناعية في محافظة النجف جراء حرق نفايات امتد إلى كراج يحتوي منشآت نقل.

وقال مراسلنا في النجف إن فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق كبير اندلع في اربع حافلات لنقل الركاب من دون تسجيل إصابات.

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