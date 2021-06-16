قفزة جديدة لمؤشرات الجائحة في العراق: أكثر من 5 آلاف إصابة

2021/06/16 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 حزيران 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 5139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3779 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 19 مصاباً خلال المدة المكذورة".

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