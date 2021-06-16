2021/06/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي إعداد:حازم كويييُعتبرأداء الاقتصاد الالماني جيداً على عكس العديد من الدول الاوربية المجاورة،عائدات الضرائب تتدفق بوفرة،مع أجور ومعاشات مناسبة،والبطالة في مستوٍ متدنٍ مقارنة عن تسعينيات القرن الماضي.وكما يرى المحللون فإن الحالة المزاجية في البلاد ساخنة،تميل بشكل يهدد نحو الاتجاه اليميني،كحال غالبية الدول الاوربية،وصار مواطنوا ألمانيا غيرآمنين،خائفون من المستقبل، للفجوة المُتسعة بين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديث عن الاشتراكية - حازم كويي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديث عن الاشتراكية - حازم كويي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).