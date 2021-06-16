الكاظمي يدعو العشائر لدعم الدولة

2021/06/16 | 16:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، العشائر إلى إسناد الدولة ودعمها لحفظ وحدة العراق.

وقال الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر سامراء، بحسب بيان لمكتبه تلقى NRT عربية نسخة منه (16 حزيران 2021)، "أشيد بعشائرنا في سامراء ودورها في تعزيز الأمن وتعاونها مع القوات الامنية في الوقوف سدا منيعا ضد الارهاب والحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الاهلي في المجتمع"، مؤكدا أن "علينا تجاوز الخلافات ونضع مصلحة المواطن وحقه في دولة تحميه، هدفا للجميع".

واضاف الى ان "الحكومة تبذل أقصى الجهود من اجل تقديم الخدمات للمواطنين، واليوم افتتحنا محطة كهرباء سامراء كجزء من التزاماتنا تجاه المواطن، وستشهد المرحلة المقبلة عملا أكبر لصالح المواطنين".

واكد الكاظمي "نواجه اليوم تحديات كبيرة، ولدينا إصرار وعزم على مواجهتها وتجاوزها من خلال تعاون وتكاتف الجميع".

وبين الكاظمي انه "علينا أن نمضي نحو اعمار البلد ونصحح الكثير من الاخطاء السابقة التي دفع ثمنها المواطن، وقد حرصت الحكومة كجزء من برنامجها الاصلاحي على تنشيط جميع القطاعات لاسيما القطاع الزراعي وتقديم كل التسهيلات للفلاحين".

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