الصحة تسجل اصابة 5139 جديدة بفيروس كورونا

2021/06/16 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاربعاء.

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