2021/06/16 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت كتلة الرافدين النيابية، اليوم الأربعاء، ان الحديث عن وجود اتفاق سياسي لسحب الثقة من الكاظمي مجرد “طشة”.وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في حديث لـ”المركز الخبري الوطني” إن خبر وجود اتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة نيابية تربط بين تغيير الكاظمي و”الطشة” المركز الخبري الوطني.

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