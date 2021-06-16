برلماني: صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان بدون استقطاعات

2021/06/16 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البرلمان سركو آزاد عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الاربعاء، عدم بقاء اي مبرر لاستمرار استقطاع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وكان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قد زف، الثلاثاء، بشرى للموظفين، بشأن رواتب الموظفين، ووصولها الى اقليم كوردستان خلال مدة قريبة.

وقال البرلمان سركو آزاد عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـPUKmedia: ان توصل بغداد واربيل الى اتفاق جاء بجهود مثمرة للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيدا بدور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وزياراته المكوكية لضمان حصة الكورد في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واضاف: انه بوصول حصة اقليم كوردستان، لا يبقى اي مبرر منطقي او قانوني لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل كامل، مشيرا الى ان ايرادات اقليم كوردستان والمبالغ من الحكومة الاتحادية تسد جميع رواتب الموظفين.

يشار الى ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، قد رحبت اليوم، خلال بيان بقرار الحكومة الاتحادية حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021، لافتة الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ ظهور الازمات المالية اكد ضرورة الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتصحيح العلاقات التي شهدت بعض الفتور خلال الفترة الماضية.

واضافت: ان الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني قامت بجهود كبيرة في سبيل ترسيخ الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان واكدت دعمها المستمر للوفد المفاوض في حواراته مع الحكومة الاتحادية من اجل تثبيت حقوق المواطنين، داعية حكومة اقليم كوردستان الى الغاء استقطاع رواتب الموظفين بعد ارتفاع اسعار النفط والاتفاق مع الحكومة الاتحادية والذي دخل حيز التنفيذ، لان المواطنين عانوا كثيراً من الازمة المالية ولابد من انصافهم.

PUKmedia خاص

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