البوليس السياسي وتزوير المحاضر البوليسية - سعيد الوجاني



البوليس السياسي وتزوير المحاضر البوليسية - سعيد الوجاني
2021/06/16 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني La police politique et la falsification des procès-verbaux من بين مظاهر تزوير البوليس السياسي DGST للمحاضر البوليسية ، لإدخال المناضلين السياسيين السلميين ، ومناضلي حقوق الانسان ، والمناضلين الديمقراطيين الذين يدعون الى الدولة الديمقراطية ، وفاضحي الفساد ، والمدونين ...

الى السجون ..

التي كنت ضحيتها ، حيث عشت التزوير وطبخ المحضر من الفه الى يائه ..

وكان بالإشراف الشخصي المباشر للمدير العام ......

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