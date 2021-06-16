البوليس السياسي وتزوير المحاضر البوليسية - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني La police politique et la falsification des procès-verbaux من بين مظاهر تزوير البوليس السياسي DGST للمحاضر البوليسية ، لإدخال المناضلين السياسيين السلميين ، ومناضلي حقوق الانسان ، والمناضلين الديمقراطيين الذين يدعون الى الدولة الديمقراطية ، وفاضحي الفساد ، والمدونين ...
الى السجون ..
التي كنت ضحيتها ، حيث عشت التزوير وطبخ المحضر من الفه الى يائه ..
وكان بالإشراف الشخصي المباشر للمدير العام ......
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