نكسة 67 .. الظاهرة خارج السياق - أحمد الخميسي

2021/06/16 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي للحكم على أي ظاهرة لابد من وضعها في سياقها التاريخي، أي في ارتباطها بما حولها، وماكان قبلها، وتطور الظاهرة وما آلت إليه.



من دون وضع الحالة- أي حالة- في سياقها فإننا نصبح أسرى الفهم المشوه غير الصحيح للمسألة، أيا كانت تاريخية أو اجتماعية.



في الطب على سبيل المثال لا يمكن للطبيب العلامة أن يعطي علاجا للكبد أو غيره من دون النظر إلى علاقة الكبد بما حوله، وارتباطه بالوضع الصحي العام للشخص، وببقية أعضاء ......





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