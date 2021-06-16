2021/06/16 | 17:15 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 يونيو 2021 | 04:44 مساءً

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الكاظمي يصدر توجيهات للقيادات العسكرية والأمنية في صلاح الدين

أهم ما جاء في إجتماع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بالقيادات العسكرية والأمنية، خلال زيارته مقر قيادة عمليات سامراء اليوم: 🔵 رغم الإنجازات الأمنية والانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية، ما زالت هناك خروقات تحصل بين حين وآخر، ويدعونا ذلك الى العمل بشكل أكبر على تعزيز الأمن وترسيخه.



🔵 المطلوب إيجاد تنسيق أمني أكبر بين مختلف القوات والمؤسسات الأمنية، فالأمن لا يتحقق فقط بالعمليات العسكرية بل بترسيخ أسباب الأمن المستدام.



🔵 يتطلب الأمن المستدام شبكة مترابطة من السياسات الصحيحة والتنسيق والتدريب والدعم اللوجستي وغير ذلك.



🔵 أدعو جميع المؤسسات الأمنية في المحافظة الى العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، لإضاعة الفرصة على الخلايا النائمة باستغلال بعض الثغرات التي قد تحصل بسبب ضعف التنسيق.



🔵 على قواتنا البطلة الاستمرار بإجراء التدريبات والمناورات العسكرية في المناطق الجبلية والصحراوية التي يتم استغلالها من قبل الخلايا الإرهابية، فالتدريب يديم روح الإستعداد والتصدي.



🔵وجهنا بإيجاد قنوات تواصل مباشرة ومستمرة مع الأهالي في مختلف مناطق المحافظة والاستعانة بهم في تحقيق الأمن ومنع النشاطات الإرهابية واستباقها.



🔵الأمن مسؤولية جماعية وتشاركية وتصب ثماره في كل المجالات الأخرى، فمن غير تثبيت للأمن لا يمكن تحقيق الازدهار ولا العمران ولا التجارة ولا الاستقرار.

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