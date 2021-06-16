حريقان كبيران في النجف وإصابات بين صفوف رجال الإطفاء (صور)

2021/06/16 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إخماد حادثي حريق منفصلين في محافظة النجف، فيما أشارت إلى تسجيل إصابات في صفوف فرق الإطفاء التابعة لها أثناء عملية الإخماد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 حزيران 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل مرآب وقوف باصات المسافرين خلف الحي الصناعي وسط محافظة النجف، وفي غضون عمليات الإخماد نشب حادث حريق آخر كبير داخل مولدة كهربائية في بستان زراعي بالقرب من منازل سكنية في قضاء الكوفة في المحافظة".

وأضافت، "حيث أستنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بطاقتها القصوى لإخماد الحادثين معاً وعززت بفرق الإطفاء من محافظة الديوانية التي اشتبكت من فور وصولها مع النيران حتى تمكنت بعد أن بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً مضنية، من تطويق النيران وإبعاد خطر الحريق عن الدور السكنية في المنطقة الزراعية والشواغر التجارية في المنطقة الصناعية وإنهاء الحادثين".

وتابعت، أنه "تم تسجيل عدد من الإصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة الاعياء وارتفاع درجات الحرارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

وأشارت، "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بحوادث الحريق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريقين".

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