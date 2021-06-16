المفوضية تحدد موعد الدعاية الانتخابية

2021/06/16 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، موعد الدعاية الانتخابية، مبينة انه سيتم تشكيل لجان لرصد المخالفات.وقالت نبراس ابو سودة، مساعد المتحدث باسم المفوضية، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، ان […]

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