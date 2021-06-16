2021/06/16 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد نائب قائد عمليات المشتركة ورئيس الوفد الفني العسكري العراقي، الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، ان واشنطن ابدت موافقتها لقرارات الحكومة بشأن انتشار قواتها خارج الحدود العراقية.وقال الشمري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تبدي موافقتها لقرارات بغداد بشأن انتشار قواتها خارج الحدود المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تبدي موافقتها لقرارات بغداد بشأن انتشار قواتها خارج الحدود) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تبدي موافقتها لقرارات بغداد بشأن انتشار قواتها خارج الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).