الرشيد يطلق وجبة جديدة من القروض للموظفين والمتقاعدين

2021/06/16 | 17:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين بالإضافة إلى المتقاعدين.

ووجه المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، دعوة إلى كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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