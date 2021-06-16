2021/06/16 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل 16 معملاً وخطاً إنتاجياً، منها مشروع إنتاج بطاريات بغداد، فيما حددت أسباب توقف مصانع الحديد والصلب.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تكشف اعداد المصانع المعاد تشغيلها المركز الخبري الوطني.

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