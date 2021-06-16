2021/06/16 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة حرس الحدود،اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على مطلوب للقضاء ينوي الهروب خارج البلاد وتضبط مواد مخالفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "قوة مشتركة من قيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة، وعناصر من وحدة استخبارات المجموعة الرابعة آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب للقضاء ينوي الهروب عن طريق السيطرة البحرية خارج البلاد على متن طراد"، مضيفة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".

من جانب آخر، اشارت القيادة الى ان "قيادة حرس حدود المنطقة الثانية مديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية تمكنت من ضبط عجلة وجد فيها دجاج مخالف للشروط ومخفية بين صناديق التفاح"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل قسم شرطة كمرك صلاح الدين وإحالة العجلة المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود تلقي القبض على مطلوب حاول الهرب خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود تلقي القبض على مطلوب حاول الهرب خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).