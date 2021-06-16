بينهم امرأة.. القبض على عدد من تجار المخدرات في بغداد

2021/06/16 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من تجار المخدرات بينهم امرأة، وضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تستمر الفعاليات الأمنية لفرق وتشكيلات عمليات بغداد في محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين على القانون، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية، حيث تم من خلال معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق استخبارات قيادة عمليات بغداد وقوة من لواء (27)، إلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة".

وأضافت، "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط مواد مخرة، وأربعة أجهزة تعاطي المخدرات، ومصادرة اسلحة غير مرخصة".وتابعت، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني تم اعتقال متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة، واعتقال متهمين بالدكة العشائرية، ومصادرة أسلحة غير مرخصة".

وبينت، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة نفذت واجباتها الأمنية، وتمكنت من اعتقال مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، فضلا عن تأمين 33 مركزاً انتخابياً".وأشارت إلى أنه، "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهمين أربعة متهمين بترويج المواد المخدرة، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة، واعتقال عدد آخر من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة شمالي غرب بغداد".ولفتت إلى أنه "مديرية نجدة بغداد تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية في مختلف قواطع بغداد، إضافة إلى ضبط عدد مِن العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة من قبل مديرية المرور العامة".

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