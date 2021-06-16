الموصل ترفد العراق بالكفاءات عبر كل العهود

2021/06/16 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ لو طرحنا هذا السؤال وبكل عفوية واريحية ،هل حقا مدينة الموصل مغبونة ومطاردة ومالسبب، نرجع ننظر للموضوع من عدة زوايا مختلفة مع الاحتفاظ بالحيادية والموضوعية ، نعم إن رجالات الموصل تبؤوا مراكز قيادية على مر الزمن الحديث في العهد الملكي وزمن ثورة عبد الكريم قاسم وحكومة العارفين وللإنصاف سنعطي لكل مرحلة حقها بما […]

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