2021/06/16 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عرضت تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، جوائز يانصيب مجانية مختلفة لمن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، ويمكن أن يربح أشياء ثمينة من بينها، إجازات للراحة وشقة يصل ثمنها إلى مليون دولار.وشرعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 دول تعرض جوائز لمن يتلقى لقاح كورونا..



بينها شقة بمليون دولار المركز الخبري الوطني.

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