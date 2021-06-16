2021/06/16 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بحدوث تفجيرات طالت ابراج الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك وصلاح الدين ونينوى، تسبب بانقطاع التيار.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “مجهولين فجروا بعبوات ناسفة 8 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقطاع الكهرباء في 3 محافظات لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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