قمة بايدن وبوتين.. بدء الجولة الثانية من المحادثات الأميركية الروسية

2021/06/16 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الجولة الثانية من المحادثات بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، والتي قالو مسؤولون إنها "ستكون أطول من سابقتها"، وفق مراسل "الحرة".

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