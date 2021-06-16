270 مليون دولار لـF9 قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية

2021/06/16 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 إلى 270 مليونا و610 آلاف دولار منذ طرحه يوم 19 مايو الماضي، وذلك قبل وصول العمل إلى دور العرض المختلفة حول العالم، حيث إنه من المقرر أن يصل إلى دور العرض الأمريكية في 25 يونيو الجاري.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليوود منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونغ كونغ، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكي من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث ان الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في ستة وعشرين دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

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