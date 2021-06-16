اجتماع نيابي لوضع اللمسات النهائية على مقترح قانون الاندية الرياضية

2021/06/16 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت اللجنة القانونية النيابية ، اجتماعا مشتركا مع لجنة الشباب والرياضة النيابية ، لمناقشة مقترح قانون الاندية الرياضية ، ووضع اللمسات النهائية على الصياغات القانونية لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه./انتهى5

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