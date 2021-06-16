2021/06/16 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجرى رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الاربعاء، زيارة لضريحي الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية، وزيارة لمرقد الامام ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه، في مدينة الاعظمية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يزور ضريحي الامامين الكاظمين ومرقد الامام ابي حنيفة النعمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يزور ضريحي الامامين الكاظمين ومرقد الامام ابي حنيفة النعمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).