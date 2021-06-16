الصحة العراقية تسجل 5139 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/16 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد....

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