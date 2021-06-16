رئيس الجمهورية يزور مرقد الإمام الكاظم وضريح أبو حنيفة النعمان ببغداد (صور)

2021/06/16 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

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إعلام رئاسة الجمهورية العراقية

تشرّف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاربعاء باداء مراسم الزيارة لضريح الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية، وزيارة مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، في مدينة الاعظمية.

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