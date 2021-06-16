2021/06/16 | 17:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأربعاء 16 يونيو 2021 | 05:34 مساءً

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كردستان تحتضن بطولة رياضية عربية

كشف الاتحاد العراقي للرياضات الجوية، اليوم الأربعاء، عن اقامة بطولة الطيران المضلي الرياضية النادرة في كردستان.



وقال رئيس الاتحاد حامد الرعد في بيان ، ان "بطولة العرب للرياضات الجوية ستقام في الإقليم في شهر تشرين الأول المقبل".



وأوضح الرعد ان "منافسات البطولة العربية ستتضمن أربع فعاليات هي الطيران الشراعي بالمظلات، والقفز من الهوليكوبتر، والهبوط بالمظلات من المناطق المرتفعة، والطيران المظلي بالدراجات، فضلا عن الطيارات المسيرة".



يذكر الى ان الاتحاد الدولي للرياضات الجوية سيشرف بشكل مباشر على فعاليات البطولة التي من المؤمل مشاركة إثني عشر منتخباً عربياً فيها.

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