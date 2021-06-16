بدر توجه رسالة لتركيا: لديها حجة بالية

2021/06/16 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب القيادي في منظمة بدر محمد البياتي، اليوم الاربعاء، بخروج جميع القوات الاجنبية من البلاد، موضحا ان الكثير يراهن على تقسيم العراق.وقال البياتي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، انه […]

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