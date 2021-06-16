2021/06/16 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، زيارة الى مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء، لتعزيز الامن في القضاء.وناقش الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي في مقر الحشد الشعبي بسامراء المركز الخبري الوطني.

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