مجموعة الموت تلوح في أفق تصفيات آسيا للمونديال

2021/06/16 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باتت المنتخبات الآسيوية المتأهلة للدور الحاسم في تصفيات مونديال 2022، أمام اختبار لا يقل صعوبة عن مرحلة دور المجموعات من التصفيات المشتركة.

وتأهلت إلى المرحلة الثالثة، منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وأستراليا والسعودية وإيران والإمارات كمتصدري مجموعاتهم، بالإضافة لمنتخبات الصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان كأفضل أصحاب المركز الثاني.

وتُقسم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين بواقع 6 منتخبات في مجموعة واحدة، ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم مباشرة، فيما يذهب صاحبا المركز الثالث من المجموعتين إلى مرحلة الملحق الآسيوي.

ولعل ظهور “مجموعة الموت” بتصفيات المرحلة الثالثة، بات قريبًا من الواقع بسبب تصنيف المنتخبات المتأهلة، والذي سيتم اعتماده بحسب ترتيبها في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، وستجرى القرعة في بداية الشهر المقبل.

عدم وجود منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية في تصنيف واحد، قد يفرز مجموعة صعبة ستكلف قارة آسيا خسارة أحد ممثليها المعتادين في مونديال 2022، كحال وقوعهما في مجموعة واحدة مع منتخبات السعودية والصين وسوريا وفيتنام.

وتطور منتخبا سوريا وفيتنام كثيرًا في السنوات الماضية، وتحديدًا نسور قاسيون الذي كان متأهلًا إلى الملحق الآسيوي في تصفيات النسخة الماضية 2018، قبل أن يتصدر الآن المجموعة الأولى بتصفيات المرحلة الثانية على حساب الوصيف الصين.

يذكر أن تصفيات النسخة الماضية المؤهلة إلى روسيا 2018، تأهل منها منتخبات إيران وكوريا الجنوبية من المجموعة الأولى، واليابان والسعودية مع المجموعة الثانية، مقابل تأهل أستراليا من الملحق القاري بين آسيا والكونكاكاف.

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