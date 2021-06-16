الكاظمي: لا يمكن تحقيق الازدهار والعمران والاستقرار من دون تثبيت الأمن

2021/06/16 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإيجاد تنسيق أمني أكبر بين مختلف القوات والمؤسسات الأمنية، للحد من تكرار الخروقات الأمنية.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء إنه لا يمكن تحقيق الازدهار والعمران والتجارة ولا الاستقرار من دون تثبيت الأمن، مشددا أن الأمن لا يتحقق بالعمليات العسكرية فقط بل بترسيخ أسباب الأمن المستدام.

وذكر القائد العام للقوات المسلحة أن تحقيق الأمن المستدام يتطلب شبكة مترابطة من السياسات الصحيحة والتنسيق والتدريب والدعم اللوجستي، داعيا جميع المؤسسات الأمنية في صلاح الدين إلى العمل الجماعي لإضاعة الفرصة على الخلايا النائمة باستغلال بعض الثغرات التي قد تحصل بسبب ضعف التنسيق.

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