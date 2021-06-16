الطبيب والمثقف - حسن مدن

2021/06/16 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حين أراد طه حسين أن يُقرّب مفهوم المثقف، كما يفهمه، إلى ذهن القارئ، اختار للقياس مثالاً يستوقفنا هو مثال الطبيب، مفرقاً بين طبيبن، الأول يكتفي بما تعلّمه في كلية الطب، فيمارس علاج المرضى، فيصبح الطب بالنسبة له صناعة تمكنه من كسب القوت، وتجعل انتفاع الناس بصناعته محدوداً، أما الطبيب الثاني فهو ذاك الذي يتابع تقدّم الطب، ولا يفوته مظهراً من مظاهر هذا التقدّم، فهو طالب للعلم ومستزيد منه دائماً لا يفو ......





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