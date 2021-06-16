أي نظام داخلي مطلوب؟ - مازن الحسوني

2021/06/16 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني الحزب الشيوعي العراقي يستعد لعقد مؤتمره الحادي عشر عن قريب ولهذا طرح نظامه الداخلي للنقاش العلني لكي يساهم كل من يهمه مصلحة هذا الحزب في الحوار بهذا الصدد.هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة وتعكس توجهأ ديمقراطيأ دأب عليه الحزب منذ عدة سنوات ولكن السؤال الأهم هل يجري الأخذ بهذه الأراء وتجد طريقها للنقاش الجاد ومن ثم الأخذ بها في أروقة المؤتمر ؟أم هي مجرد نشاط شكلي يراد به أعطاء صبغة لوجه ديمقراطي يمتاز ......





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