خبراء إنترنت: لدى واشنطن خيار آخر في مواجهة القراصنة الروس

2021/06/16 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى خبراء أمن الإنترنت ضرورة مهاجمة منفذي الهجمات الإلكترونية الذين ضاعفوا من أنشطتهم في الفترة الأخيرة بمباركة من روسيا.

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