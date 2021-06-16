انطلاق المعرض الشامل للصناعات الإيرانية في أربيل

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، اليوم الاربعاء، ان معرض أربيل الدولي شهد انطلاق المعرض الشامل للصناعات الإيرانية للمدة من 16 - 19 حزيران الجاري.

واكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد في بيان، ان "المعرض شهد مشاركة اكثر من ٧٠ شركة توزعت اختصاصاتها بين المنتجات الغذائية ومواد البناء وحديد التسليح والمعادن والأدوية والأثاث والمواد المنزليه الأخرى.

واضاف، ان المعرض فرصة جيدة لجميع المختصين في المجالات الصناعية والتجارية وهو بمثابة جسر تواصل بين الشركات من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وايران وان المعرض يعطي مرونة جديدة للحركة التجارية في إقليم كوردستان ويساهم في تنمية مختلف القطاعات.

هذا وحضر افتتاح المعرض الشامل للصناعات الإيرانية في أربيل الملحق التجاري الإيراني وشخصيات رسمية من إقليم كوردستان وعدد من التجار ورجال الاعمال.

PUKmedia متابعة

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