العمليات المشتركة: امريكا وافقت على انتشار قواتها خارج العراق

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس الوفد الفني العسكري العراقي، الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء 16/6/2021، ان واشنطن ابدت موافقتها لقرارات الحكومة بشأن انتشار قواتها خارج الحدود العراقية.

وقال الشمري في تصريح صحفي، ان هناك برنامج لتنظيم التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا الى ان الجانبين سيعقدان الشهر المقبل اجتماعا ثانيا، سيكون اما في بغداد او في واشنطن ويتم خلاله وضع خطة كاملة قابلة للتنفيذ.

واضاف نائب قائد العمليات المشتركة، ان اعادة انتشار القوات البرية الامريكية ستكون خارج العراق في قواعدها الموجودة في بعض الدول المجاورة، مبينا ان الجانب الامريكي ابدى موافقته لكل القرارات التي تصدر من الحكومة العراقية، وان هنالك نوايا صادقة من قبل الطرفين وتم تحديد جدول زمني لتحديد اطار العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين والتي حددت بتبادل المعلومات والاستطلاع والتدريب والاستشارة.

PUKmedia متابعة

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