الكاظمي يزور مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، مقر قيادة الحشد الشعي في قاطع سامراء.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أجرى زيارة الى مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء".

واضاف البيان ان "الكاظمي ناقش مع عدد من القيادات الاوضاع الامنية في قضاء سامراء، وعمليات التنسيق مع القوات الامنية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن المواطنين، وتعزيز الاستقرار في سامراء".

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