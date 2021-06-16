تصريح للموارد المائية بشأن سد الموصل

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، سلامة سد الموصل، مبينا ان السد تم تأمينه بشكل كامل.

يتبع..

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