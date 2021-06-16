المالية النيابية : سنقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن قرار صرف الاموال للاقليم

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية ، انه سيتم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن قرار صرف 200 مليار دينار شهرياً من قبل الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان .وذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي ، ان الحكومة "ستصدر قرارا لصرف سلفة لاقليم كردستان بمبلغ 200مليار دينار شهرياً اعتبارا من الشهر الاول لسنة 2021، وهذا خلاف لقانون الموازنة الاتحادية ودون احتساب الايرادات غير النفطية ".واضاف ، في بيان صحفي ، انه " بالتطبيق من قبل وزارة المالية يتم احتساب 250 الف برميل بسعر 61 دولارا ، وبذلك الحكومة الاتحادية هي من تطلب الاقليم ، لان ذلك مخالف للمادة 11 من قانون الموازنة العامة ، وسنقدم طلب طعن للمحكمة الاتحادية ".وقرر مجلس الوزراء ، في اجتماعه الاعتيادي يوم امس الثلاثاء ، اطلاق مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لحكومة الاقليم بأثر رجعي خلافاً للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021 ./انتهى5

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