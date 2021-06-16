الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصرف في مول بغداد

2021/06/16 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مصرف في مول بغداد بمنطقة الحارثية وسط بغداد .وقالت مديرية الدفاع المدني ان فرقها اخمدت الحريق الذي اندلع داخل المصرف الأهلي العراقي بمشاركة فرق الحماية الذاتية في المول دون تسجيل اصابات بشرية .واوضحت ان سبب الحريق تماس كهربائي في السقوف الثانوية في المصرف ./انتهى2

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