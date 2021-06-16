خامنئي: مستقبل إيران مرهون بتصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية

2021/06/16 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المواطنين للمشاركة بكثافة في عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد غد الجمعة.وقال خامنئي في كلمة متلفزة تطرق فيها لموضوع الانتخابات الرئاسية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانتخابات الرئاسية تشهد أجواء تنافسية ويجب أن يتواجد الشعب في الساحات وأن يشارك بكثافة في الانتخابات".وأضاف، أن "مستقبل البلاد مرهون بتصويت المواطنين في الانتخابات وهذه العملية وتواجد الشعب فيها يزيدان من قوة الجمهورية الإسلامية في إيران".وأشار إلى أن "الشعب الايراني سيشارك في الانتخابات وسيعطي النظام السياسي مرة أخرى مزيدا من العزة".

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