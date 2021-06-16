أربعة ملفات على طاولة الكاظمي خلال زيارته لمقر قيادة الحشد الشعبي في سامراء  

2021/06/16 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، زيارة إلى مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء، وناقش الاستقرار في القضاء.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (16 حزيران 2021)، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، زيارة الى مقر قيادة الحشد الشعبي في قاطع سامراء".

واضاف، "ناقش القائد العام مع عدد من القيادات، الاوضاع الامنية في قضاء سامراء، وعمليات التنسيق مع القوات الامنية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن المواطنين، وتعزيز الاستقرار في سامراء".

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