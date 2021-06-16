2021/06/16 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيت الابيض: انتهاء الاجتماع الثالث والأخير بين بايدن وبوتين في جنيف

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