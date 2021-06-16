2021/06/16 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مؤيد سليم، لاعب الفيصلي السابق، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه إلى فلسطين من الأردن، من أجل تولي الإدارة الفنية لمركز شباب الأمعري، ابتداءً من الموسم القادم.

وكتب سليم، عبر صفحته على “فيسبوك”: “بإذن الله الآن متوجه إلى فلسطين الحبيبة، دعواتكم أصدقائي لي بالتوفيق، في مهمة التدريب مع نادي مركز شباب الأمعري”.

وسبق لسليم اللعب في صفوف الأمعري قبل سنوات، وبالتالي هو قريب من الإدارة والنادي.

ويعتبر الأمعري من أندية المقدمة حاليا، حيث نافس في الفترة الأولى من الموسم الماضي على لقب دوري المحترفين الفلسطيني، لكنه تراجع في الدور الثاني، وأنهى الموسم محتلا المركز الخامس.

وسيخلف سليم المدرب إيهاب أبو جزر، الذي غادر الفريق بعد توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤيد سليم مدربًا جديدًا للأمعري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤيد سليم مدربًا جديدًا للأمعري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).