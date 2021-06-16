الاتحاد العراقي يعلن موعد تعاقده مع سكوب

2021/06/16 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، أن مراسم التعاقد مع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

وقال بنيان في تصريحات “سيكون موعد التعاقد مع المدرب التشيكي سكوب مطلع الأسبوع المقبل لتواجدنا الآن في البحرين لمرافقة المنتخب الوطني وعند عودتنا سنباشر مراسم توقيع العقد بشكل وتقديم المدرب إلى الإعلام”.

وبين: “المدرب التشيكي سيكون معه طاقمه لكننا سنضيف لهم مساعدين ومدرب حراس على أقل تقدير من أجل منح مدربينا فرصة جيدة للاحتكاك وأن يكونوا حلقة ربط لها دور فعال في الطاقم الفني”.

وزاد: “اختيار المساعدين سيكون وفق رؤية فنية وسيتم الإعلان عن الأسماء عندما يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي”.

وأشار إلى أن الهيئة التطبيعية تسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في تصفيات آسيا دون 23 سنة المقررة في شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل المؤهلة لكأس آسيا في أوزبكستان 2022.

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