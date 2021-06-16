2021/06/16 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة خلو العراق من سلالة “دلتا” الهندية حتى الان، بينما تعمل على تسريع انجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب.وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “العراق لم يسجل اي حالة بسلالة (دلتا) الهندية حتى الان، لانها سريعة الانتشار وتسبب اصابات كثيرة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح موقف العراق من سلالة “دلتا” الهندية المتحورة من كورونا first appeared on النور نيوز.

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