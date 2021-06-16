2021/06/16 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء،عن ضبط ١٦ شاحنة محملة بمواد مخالفة وممنوعة من الاستيراد وتقبض على اربعة من العمالة الاجنبية شمالي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات دقيقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ١٦ شاحنة محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد والقبض على 4 من العمالة الأجنبية شمالي بغداد first appeared on النور نيوز.

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