عرض ثلاثة افلام قصيرة لمخرجة كوردية في اربيل

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُرضت في مركز آلا بمدينة اربيل ثلاثة افلام قصيرة اخراج دون نوزاد وهي (المرأة، الابواب المغلقة، في الاحمر).

وتقول مخرجة الافلام الثلاثة دون نوزاد لـ PUKmedia، ان الافلام انتاج الاعوام (2009، 2011، 2019) الا انه بسبب جائحة كورونا اوقفتُ اعمالي وانها بصدد اخراج فيلم جديد.

واضافت بشان انتقاد الحضور للافلام الثلاثة، انا سعيدة بكافة الانتقادات.



تمكنت كإمرأة كوردية مخرجة من تجسيد عالم المرأة بمشاكلها والمعوقات التي تواجهها في فن السينما والدفاع عن حقوقها.

PUKmedia صباح شكور

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