حقوق الإنسان النيابية توجه رسالة للتربية لتقليص المناهج

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، الاربعاء، وزارة التربية بتقليص المناهج الامتحانية للصفوف المنتهية، وتحديد الاول من ايلول موعدا لامتحاناتهم .

وقال الصالحي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه اننا "في الوقت الذي نثمن فيها قراركم الصائب بأعتماد معدلات نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية ،نؤكد على مطلبنا النابع من مناشدات الالاف من طلبتنا الاعزاء في الصفوف المنتهية وعوائلهم الكريمة والتي واجهت ظروف قاسية في تجربة الدراسة الالكترونية غير المنضبطة والاوضاع الانسانية والامنية والخدمية وتحديات جائحة كورونا في ظروف هي الاصعب والاشد التي تواجه عوائلنا وطلبتنا الاعزاء ومؤسساتنا التربوية لذا ستشكل التفاتتكم ورعايتكم في تقليص المناهج ومراعاة الحالات الانسانية سيكون اثرها كبير في الاستقرار النفسي للاسر العراقية ومنع خسارتنا لجيل شاب يواجه العزله والضغوط النفسية ،وسيكون موقفكم له الاثر الكبير في دعم واسناد شبابنا في عموم العراق".

هذا وكان وزير التربية قد أعلن عن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، مؤكدا انتهاء العام الدراسي في الأول من شهر تموز للعام 2021 .

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