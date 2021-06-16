توجيه للكاظمي من سامراء بشأن السياحة

2021/06/16 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بالعناية في الجانب السياحي للجامع الكبير والمأذنة الملوية في سامراء.

وذكر مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار آثار الجامع الكبير والمئذنة الملوية في سامراء".

واضاف البيان ان "الكاظمي وجه بالعناية في الجانب السياحي وتطويره للجامع الكبير والمئذنة الملوية في سامراء".

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